Угрозы санкций стали одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о критике Запада относительно сближения Анкары и Москвы, Калын отметил, что это «был естественный результат политики изоляции в отношении Турции, которую можно увидеть в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье и других регионах».

Официальный представитель турецкого президента предположил, что в 2020 году продолжится тенденция, когда единство Североатлантического альянса ставится под вопрос, как это было в 2019-м. Представитель Эрдогана считает, что это связано с резким ростом неопределенности в мировой политике.