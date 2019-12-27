Ильхам Алиев вывел больницы из-под подчинения Минздрава

Согласно указу, упраздняются первый, второй и третий пункты части 2 "Структуры Министерства здравоохранения Азербайджана", утвержденной указом президента Азербайджана от 25 мая 2006 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в "Структуру Министерства здравоохранения Азербайджана", утвержденную указом президента Азербайджана от 25 мая 2006 года №413, и в указ президента Азербайджана "О ряде мер в связи с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане" от 20 декабря 2018 года №418". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В то же время часть 2 указа президента Азербайджана "О ряде мер в связи с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане" от 20 декабря 2018 года №418 дается в следующей редакции:

- Главное управление здравоохранения города Баку, Управление здравоохранения города Гянджа, Отделение здравоохранения города Сумгаит, входящие в структуру Министерства здравоохранения, а также находящиеся в подчинении и входящие в государственную систему здравоохранения медицинские учреждения (за исключением Центра судебно-психиатрической экспертизы, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и его отделений, дезинфекционных станций и профилактических дезинфекционных отделений при Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, Бакинской городской дезинфекционной станции и ее отделений, медицинских учебных заведений, Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой и его филиалов, Национального центра онкологии и онкологических больниц (диспансеры), Республиканского лепрозория, противочумных станций и отделений, Центра общественного здравоохранения и реформ, Республиканского центра по борьбе со СПИДом, центров планирования семьи, газеты Tibb, Azərbaycan Tibb Jurnalı, Азербайджанской государственной научно-медицинской библиотеки, Музея медицины Азербайджана, Центра аналитической экспертизы, ООО Azərtibbtəchizat, медучреждений, которые лечат санаторными и курортными методами, Бакинского центра здоровья, Дирекций строящихся объектов, Управления информатики и статистики, Центра по информатизации здравоохранения, Центра инноваций и снабжения, медучреждений, оказывающих психиатрические и наркологические услуги, в том числе детских домов) передаются в подчинение TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Исключая случаи, установленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, согласно части 2 настоящего указа, полномочия учредителя публичного юридического лица, указанные в статье 8.2 закона Азербайджана "О публичных юридических лицах", медучреждений, входящих в государственную систему здравоохранения и переданных в подчинение TƏBİB (исключая утверждение заработных плат работников (в том числе надбавок к зарплате, премий и других выплат) осуществляет TƏBİB.

Согласно части 2 настоящего указа, полномочия учредителя публичного юридического лица, указанные в статье 8.2.4 закона Азербайджана "О публичных юридических лицах", медучреждений, входящих в государственную систему здравоохранения и переданных в подчинение TƏBİB (исключая утверждение заработных плат работников (в том числе надбавок к зарплате, премий и других выплат) осуществляет Агентство обязательного медицинского страхования;

Слово "в учреждениях" в подпункте 6.5.7 указа президента Азербайджана "О ряде мер в связи с обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджане" от 20 декабря 2018 года №418 заменяется словом "в медицинских учреждениях", и из этого подпункта исключаются слова "совместно с Государственным экзаменационным центром Азербайджана".