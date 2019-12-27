Принц Гарри и Меган Маркл встретят Новый год в особняке российского олигарха

Имя российского бизнесмена неизвестно — агент по недвижимости подписал соглашение о неразглашении информации. По словам местных жителей, этот дом считается одним из самых престижных в округе.

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи и матерью герцогини Дорией Рагланд встретят Новый год в особняке российского олигарха стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, расположенном в Канаде на берегу океана. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Mirror.

Поместье построено чуть более десяти лет назад. Помимо множества роскошных спален, ванных комнат и парадной столовой, здесь есть игровая комната, бар, медиазал и дегустационный зал. В гостиной размещен французский камин XVII века. Из двухэтажной гостиной открывается панорамный вид на побережье. На нескольких акрах ухоженной земли также расположились гостевой коттедж площадью более двух тысяч квадратных футов (186 квадратных метров) и летний дом.

Всю королевскую семью сопровождала большая группа охраны из Великобритании и члены Королевской канадской конной полиции. По официальным данным, 31 декабря 2019 года Гарри и Меган собираются устроить пышную вечеринку в особняке.

Все расходы на новогодние каникулы легли на плечи британских налогоплательщиков. По разным оценкам, празднование обойдется примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Это уже вызвало шквал возмущенных отзывов пользователей в сети.