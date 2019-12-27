Иран задержал судно в Персидском заливе
Иран задержал иностранное судно в водах Персидского залива по подозрению в незаконной транспортировке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Согласно информации, "отряд Корпуса стражей исламской революции задержал танкер неподалеку от острова Абу-Муса под предлогом, что оно используется для контрабанды нефти".
По данным телеканала, на борту судна находится команда в составе 16 человек. Все они граждане Малайзии. Других подробностей инцидента пока не поступало.