Банки Азербайджана переходят на усиленный режим

С 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 года филиалы и отделения банков, а также пункты продаж ООО «Азерпочт» будут работать в усиленном режиме, говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.

Согласно информации, с целью обеспечения непрерывного доступа туристов и граждан страны к услугам обмена валют, 178 пунктов продаж 22 банков (в том числе 13 пунктов продаж по девяти банкам в режиме 24 часа), а также 112 отделений ООО «Азерпочт» (в том числе восемь из них в режиме 24 часа) будут обслуживать клиентов.

В праздничные дни будет действовать созданная Центральным банком специальная группа мониторинга по контролю за деятельностью банков.