В Ираке опасаются крупного военного конфликта между Ираном и США
Ирак не должен стать ареной конфликта между США и Ираном, заявил влиятельный иракский шиитский богослов, духовный лидер крупнейшего блока в парламенте Ирака "Ас-Сайрун" Муктада ас-Садр, сообщает Интерфакс.
"Нам нужно, чтобы власти заняли твердую позицию: удержали Ирак от жестокой войны, которая пожрет растительность и осушит земли", - цитирует телеканал "Курдистан-24" выдержки из заявления богослова.
Также Муктада ас-Садр призвал граждан Ирака "осудить тех, кто хочет втянуть Ирак в войну": "Нам нужен мир и реконструкция. Ирак не хочет войны, и любая сила, которая ввергает Ирак в войну, станет врагом народа".
Накануне США нанесли пять ударов по объектам ливанского движения в Сирии и Ираке. Как отметил замглавы Пентагона Джонатан Хоффман, удары ВС США имели точечный характер и оборонительные цели. Они были нанесены «после неоднократных атак «Хезболлы» на базы в Ираке», где размещены американские военные в числе коалиционных сил операции «Непоколебимая решимость».