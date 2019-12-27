Израиль предостерегли от опасности после ударов США по Ираку

Экс-глава израильской военной разведки, генерал в отставке Амос Ядлин предупредил, что Израилю стоит вести себя осторожнее после авиаударов США по иранским позициям в Ираке, пишет MIGnews.

"Теперь Израиль должен быть более осторожным в отношении собственных авиаударов по Ираку", – цитирует его заявление издание The Jerusalem Post.



По словам Ядлина, решение США ударить по Ирану и его посредникам является "пересечением рубикона", которым страна установила красную линию для Тегерана, наглядно пояснив, что ответит силой, если ИРИ убьет американцев.