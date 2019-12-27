Лавров: иранская ядерная сделка может развалиться из-за США

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится под угрозой развала из-за деструктивной политики США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Коммерсант.

«В результате той деструктивной линии, которую Вашингтон продолжает, это важнейшие завоевания международной дипломатии, имею в виду СВПД, находятся под угрозой развал»,— сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

Лавров отметил, что Россия предпринимает серьезные усилия для сохранения этой международной договоренности. США, со своей стороны, пытаются ее подорвать, добавил он.