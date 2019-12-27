Белый дом раскрыл подробности телефонной беседы Путина и Трампа

Президенты России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - в проведенном накануне телефонном разговоре обсудили в том числе пути поддержания режима контроля над вооружениями. Такое сообщение распространил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Президенты обсудили состояние двусторонних отношений и будущие усилия для поддержания эффективного режима контроля над вооружениями", - цитирует его ТАСС.

По информации из Вашингтона, лидеры подтвердили приверженность продолжению сотрудничества в борьбе с терроризмом, обсудили состояние двусторонних отношений.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимных интерес, и условились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, президент России поблагодарил коллегу за информацию американских спецслужб, которая позволила предотвратить теракты в Петербурге на новогодние праздники.