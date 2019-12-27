МВД обратилось к населению: Не портите праздник

Для обеспечения праздничной атмосферы в стране созданы все необходимые условия. К сожалению, некоторые граждане вместо того, чтобы благоразумно пользоваться этими благоприятными условиями, накануне праздника, не думая о своих финансовых потерях, используют запрещенные к продаже дорогостоящие пиротехнические средства, создающие сильный шумовой эффект и тем самым нарушающие покой окружающих. Об этом говорится в обращении МВД гражданам по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Сообщается, что внезапные взрывы таких пиротехнических средств могут привести к пожарам и другим нежелательным последствиям, оказывают негативное влияние на психику и здоровье людей, в частности пожилых, больных и детей.

"Учитывая это, мы вновь просим наших граждан, особенно молодежь, избегать таких действий, которые портят праздничную атмосферу, нарушают спокойствие людей в праздничные дни, наносят ущерб их здоровью и приводят к нарушению общественного порядка", - говорится в обращении.