В каких городах Европы самая дорогая недвижимость

Составлен рейтинг городов Европы с самой дорогой недвижимостью, пишет Idealista со ссылкой на исследование агентства недвижимости Barnes.

Первую строчку рейтинга европейских городов в сегменте высокобюджетной недвижимости занял Лондон — 25-35 тысяч евро за квадратный метр. На втором и третьем местах расположились Париж и Москва — 25-30 тысяч евро за «квадрат».

Замыкают пятерку Вена и Берлин, где стоимость квадратного метра находится в диапазоне 17-22 тысячи евро.

Также в десятку вошли Рим, Стамбул, Мадрид и Барселона — 20-12 тысяч евро за квадратный метр.