Парламент Турции решит вопрос об отправке войск в Ливию сразу после Нового года
В турецкий парламент поступил запрос на отправку войск в Ливию, сообщает телеканал TRT.
Планируется, что парламентарии рассмотрят документ 2 января. Запрос в парламент направила Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, возглавляемая президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Между Турцией и Правительством национального согласия Ливии 27 ноября было подписано два меморандума о взаимопонимании: по вопросам безопасности и военного сотрудничества и по ограничению юрисдикции на море. Последний меморандум нацелен на защиту прав двух стран, вытекающих из международных законов.