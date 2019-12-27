США и Иран столкнулись на сей раз в Сирии по горячим следам
В минувшее воскресенье, 29 декабря, американские военные нанесли в Сирии и Ираке массированные удары по поддерживаемой Ираном группировке «Катаиб Хезболла».
Тяжек крест должности американского президента. Минувший воскресный вечер Дональд Трамп намеревался провести с женой на балу в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Вечер еще не начался, как на пороге заведения нежданно-негаданно появилась троица – госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Которые и сообщили президенту, что буквально только что американские военнослужащие в Сирии и Ираке вполне успешно отбомбились и отстрелялись по трем объектам (один – в Ираке, два – в Сирии), на которых дислоцировались ополченцы «Катаиб Хезболла». Той самой проиранской группировки, которая на минувшей неделе выпустила около тридцати ракет по позициям американцев в иракской провинции Киркук.
Итогом обстрела со стороны катаибовцев стали погибший сотрудник американской частной военной компании, а также раненые четверо военнослужащих США и двое сотрудников иракских сил безопасности. На мощь ответного удара американцы не поскупились – местные источники сообщают о 25 погибших, среди которых три или четыре человека из числа руководства «Катаиб Хезболла», а также около 55 раненых. Кроме того, разбомблен минимум один склад оружия и снаряжения группировки, а также ее временный командный пункт на границе с Сирией.
Словом, ответили широко, с размахом, ни в чем себе не отказывая. И при этом вполне однозначно предупредили, что будут делать это много-много раз, если ополченцы или их спонсоры из Ирана позволят себе «плохое поведение» (bad behaviour), как выразился Марк Эспер. Причем такой подход встретил полную поддержку у Дональда Трампа.
Возможно, у читателей haqqin.az возникнет вопрос: «А для чего, собственно, рассказывать об этом инциденте, что в нем такого особенного?» И здесь просто необходимо небольшое пояснение, этакий экскурс к событию прошлой недели, оставшемуся без особого внимания со стороны информагентств.
Речь идет о заявлении, которое на минувшей неделе сделал Али Акбар Велаяти, ближайший помощник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и один из архитекторов внешней политики Тегерана. В котором, в частности, говорилось, что Исламская республика готова помочь Дамаску «освободить территорию Сирии от иностранного присутствия», под которым, естественно, в первую очередь подразумевается присутствие США.
Многие сочли это очередным проявлением воинственной риторики Тегерана, которая не стоит особого внимания – мало ли что там «грозного» говорят. Но в этот раз иранская сторона пошла несколько дальше заявлений. В субботу, 28 декабря, Велаяти принял в иранской столице представителей нескольких сирийских племен, контролирующих территории к востоку от Ефрата и некоторые участки границы с Ираком. То есть – находящихся в тех районах, где дислоцируются военнослужащие США.
Которых, по сути, призвал к расширению борьбы с «иностранным присутствием» и противостоянию планам создания в Сирии буферной зоны оккупантов, необходимой им для разграбления национального достояния – нефти. Прямо, возможно, это и не прозвучало, но намек на то, что племенам в этой священной борьбе Иран поможет оружием, деньгами и обученными ополченцами из действующих неподалеку шиитских группировок – безусловно, присутствовал. Ну а одну из форм сопротивления наглядно продемонстрировала «Катаиб Хезболла», обстреляв американские позиции в нефтеносной иракской провинции Киркук.
Собственно, цепь этих событий и послужила спусковым крючком для столь острой реакции США. Перед угрозой развертывания партизанской войны со стороны сирийских племен на границе с Ираком американцы решили действовать максимально жестко, даже – показательно жестко. Стараясь сразу «вбомбить» в головы будущих повстанцев и партизан мысль о том, что американский контингент и нефтяные месторождения, которые он контролирует, – неприкосновенны. А тем, кто с недобрыми намерениями туда придет и будет плохо себя вести, – руки поотрывают и вообще смешают ракетно-бомбовыми ударами с землей.
Вчерашним массированным ударом Вашингтон предельно жестко обозначил для Тегерана и остальных системных участников конфликта в этом регионе новые красные линии в Сирии и Ираке, а также свою готовность строго наказывать за их нарушение. Какие выводы из этого сделает руководство Ирана – узнаем уже в новом, 2020 году. Тем более что он уже не за горами.