Икрам Нур, автор haqqin.az 21:59

В минувшее воскресенье, 29 декабря, американские военные нанесли в Сирии и Ираке массированные удары по поддерживаемой Ираном группировке «Катаиб Хезболла». Тяжек крест должности американского президента. Минувший воскресный вечер Дональд Трамп намеревался провести с женой на балу в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Вечер еще не начался, как на пороге заведения нежданно-негаданно появилась троица – госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Которые и сообщили президенту, что буквально только что американские военнослужащие в Сирии и Ираке вполне успешно отбомбились и отстрелялись по трем объектам (один – в Ираке, два – в Сирии), на которых дислоцировались ополченцы «Катаиб Хезболла». Той самой проиранской группировки, которая на минувшей неделе выпустила около тридцати ракет по позициям американцев в иракской провинции Киркук.

Итогом обстрела со стороны катаибовцев стали погибший сотрудник американской частной военной компании, а также раненые четверо военнослужащих США и двое сотрудников иракских сил безопасности. На мощь ответного удара американцы не поскупились – местные источники сообщают о 25 погибших, среди которых три или четыре человека из числа руководства «Катаиб Хезболла», а также около 55 раненых. Кроме того, разбомблен минимум один склад оружия и снаряжения группировки, а также ее временный командный пункт на границе с Сирией. Словом, ответили широко, с размахом, ни в чем себе не отказывая. И при этом вполне однозначно предупредили, что будут делать это много-много раз, если ополченцы или их спонсоры из Ирана позволят себе «плохое поведение» (bad behaviour), как выразился Марк Эспер. Причем такой подход встретил полную поддержку у Дональда Трампа.

Возможно, у читателей haqqin.az возникнет вопрос: «А для чего, собственно, рассказывать об этом инциденте, что в нем такого особенного?» И здесь просто необходимо небольшое пояснение, этакий экскурс к событию прошлой недели, оставшемуся без особого внимания со стороны информагентств. Речь идет о заявлении, которое на минувшей неделе сделал Али Акбар Велаяти, ближайший помощник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и один из архитекторов внешней политики Тегерана. В котором, в частности, говорилось, что Исламская республика готова помочь Дамаску «освободить территорию Сирии от иностранного присутствия», под которым, естественно, в первую очередь подразумевается присутствие США. Многие сочли это очередным проявлением воинственной риторики Тегерана, которая не стоит особого внимания – мало ли что там «грозного» говорят. Но в этот раз иранская сторона пошла несколько дальше заявлений. В субботу, 28 декабря, Велаяти принял в иранской столице представителей нескольких сирийских племен, контролирующих территории к востоку от Ефрата и некоторые участки границы с Ираком. То есть – находящихся в тех районах, где дислоцируются военнослужащие США.