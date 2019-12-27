Ильхам Алиев: «Россия и Азербайджан всегда могут положиться друг на друга»

«Важно, что в случае каких-то аварий мы всегда можем положиться друг на друга. Когда случилась авария в Азербайджане, практически полный блэкаут, летом прошлого года, российская стороны оказала нам незаменимую поддержку в тех объемах, которые мы могли бы принять, с тем чтобы обеспечить электричеством определенные стратегические объекты». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, подобное происходит и когда случается авария в Дагестане: «Мы незамедлительно переориентируем наш энергопоток на российский рынок. Сегодня в Азербайджане существует избыток электроэнергии в объеме тысячи мегаватт. Мы экспортируем электроэнергию в Грузию, Турцию и некоторые европейские страны. А с Россией также мы осуществляем продажу в то время, когда это необходимо. Также мы построили новую линию электропередач с Ираном. Поэтому энергетический коридор между тремя странами уже существует, и министры трех стран регулярно встречаются и обсуждают вопросы будущего сотрудничества в этом направлении».