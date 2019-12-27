Ильхам Алиев: «Азербайджан не собирается в Евросоюз»

Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз, нас там и не ждут. Мы не являемся даже в списке кандидатов. Азербайджан, в отличие от некоторых стран бывшего СССР, которые объединены в проект «Восточное партнерство», не подписал соглашение об ассоциации, сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос, не собирается ли Азербайджан вступать в Евросоюз.

«Я его (соглашение об ассоциации) прочел от начала до конца. И понял, что это не соглашение. Это - инструкция. Инструкция, которая спускается для того, чтобы мы этим инструкциям следовали. И я задал вопрос своим членам команды: а зачем нам эта инструкция? Что она нам даст? Есть ли здесь какая-то практическая выгода для Азербайджана? Я лично этого не увидел. Поэтому мы и предложили Европейской комиссии вместо этого работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас, чтобы я мог бы сказать гражданам Азербайджана, зачем мы на это идем. Мы же не можем подписывать соглашение для того, чтобы кому-то понравиться или просто сказать, что да, оно у нас есть. Мы так не работаем. Любое соглашение, любая договоренность, на которые мы идем, должны иметь конкретный результат», - заявил президент Азербайджана.