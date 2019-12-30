В Румынии власти проводят расследование по факту гибели пациентки одной из клиник Бухареста, сообщает BBC.

Как пишет сайт британской телерадиокомпании, 66-летняя женщина поступила в больницу для проведения операции, связанной с удалением раковой опухоли поджелудочной железы.

Медработники обработали ее кожные покровы антисептиком на основе алкоголя, после чего взялись за электрический скальпель, из-за чего огонь мгновенно распространился по телу. Пациентка загорелась на операционном столе. Она получила ожоги 40% тела и скончалась в клинике спустя неделю.

С медиками разбирается полиция. Семья погибшей говорит, что больница не сообщила им точную причину смерти, ограничившись заявлением об «индиденте» во время хирургического вмешательства.