Накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева организовал во дворце «Бута» праздничное мероприятие для детей. На традиционное веселье были приглашены нуждающиеся в особой заботе дети, воспитывающиеся в различных детских домах и школах-интернатах.

Как сообщает АзерТАдж, в праздничном мероприятии приняли участие первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Мероприятие началось с показа фильма, рассказывающего о заботе общенационального лидера Гейдара Алиева о детях, его встречах с ними в различные годы во время празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем была представлена «Зимняя сказка». Театрализованное действо в постановке российского режиссера Алексея Смирнова было с интересом встречено участниками праздничного мероприятия.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева тепло побеседовала с детьми.