В Молдове задумались о возвращении Приднестровья

Как сообщает Интерфакс, на заседании правительственной комиссии по реинтеграции страны Кику заявил, что "правительственная комиссия по реинтеграции Молдовы будет проводить заседания ежемесячно, чтобы добиться прогресса в реализации намеченных приоритетов".

Как заявили в пресс-службе правительства, Кику назвал большим упущением бывшего Кабмина тот факт, что "комиссия не собиралась больше года": "Реинтеграция страны является приоритетом. Прошу обеспечить эффективную работу всех отраслевых рабочих групп и не допускать имитации переговорного процесса. В процессе приднестровского урегулирования накопилось много проблем, требующих неотложного решения".

В ходе заседания были утверждены четыре приоритета переговорного процесса и урегулирования конфликта: расширение публичных услуг (включая выдачу молдавских паспортов и других документов для жителей Приднестровского региона) и соблюдение прав человека; совместный контроль на Приднестровском участке молдавско-украинской границы; поддержка торговли и продвижение экспорта; внедрение инфраструктурных проектов.