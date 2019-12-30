Ильхам Алиев утвердил положение Минэкономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение Министерства экономики, согласно которому у министра экономики будет один первый заместитель и пять заместителей.

В функции министерства входит: формирование экономической политики страны, подготовка макроэкономических прогнозов, создание благоприятных условий для развития экономики и экономического роста, поощрение инвестиционной деятельности, развитие предпринимательства и промышленности, регулирование системы лицензий и разрешений, предотвращение монополии и устранение несправедливой конкуренции, защита прав потребителей, купля-продажа товаров (услуг и работ) за счет госсредств, управление госимуществом и его приватизация, своевременный и полный сбор налоговых отчислений в госбюджет, организация госуправления землей, отмечается в положении.

Основными направлениями деятельности Минэкономики являются: подготовка и реализация стратегии социально-экономического развития страны; подготовка предложений по созданию условий по обеспечению устойчивого и инклюзивного развития страны и устойчивого экономического роста, оценка процессов в сфере социально-экономического развития страны и подготовка социально-экономических (макроэкономических) прогнозов, осуществление деятельности, направленной на повышение уровня прозрачности в экономике и улучшение бизнес-климата, и др.