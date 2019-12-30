Госдеп предупредил Иран

США готовы «где угодно» ответить на действия со стороны Ирана, которые Вашингтон сочтет угрозой безопасности на Ближнем Востоке. С таким предупреждением выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, сообщает ТАСС.

«Произошедшее показывает, что мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить, где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас», — так представитель Госдепа прокомментировал реакцию иранских властей на удары, нанесенные США по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке.

Сотрудник Госдепа добавил, что это связано также с интересами безопасности партнеров и союзников при нейтрализации угрозы Ближнему Востоку.