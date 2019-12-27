Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детском психоневрологическом центре после капитального ремонта, проведенного в нем Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает АзерТАдж, первый вице-президент поинтересовалась условиями, созданными для детей, проживающих, находящихся на лечении и получающих специальное образование в центре.