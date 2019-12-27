Мехрибан Алиева встретилась с детьми в психоневрологическом центре фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детском психоневрологическом центре после капитального ремонта, проведенного в нем Фондом Гейдара Алиева.
Как сообщает АзерТАдж, первый вице-президент поинтересовалась условиями, созданными для детей, проживающих, находящихся на лечении и получающих специальное образование в центре.
В центре на лечении находятся дети, страдающие аутизмом, церебральным параличом, отставанием и задержкой в умственном развитии. Здание, отремонтированное в 2015 году, вновь было капитально отремонтировано в этом году Фондом Гейдара Алиева, построен дополнительно новый двухэтажный комплекс. Медицинскими услугами в центре пользуются около 100 детей. 24 ребенка, лишенных родительского попечения, находятся на лечении в стационарных условиях в отделении детского дома.
Ознакомившись с новым корпусом центра, первый вице-президент Мехрибан Алиева, Лейла Алиева и Арзу Алиева вместе с детьми, находящимися здесь на лечении, отметили День солидарности азербайджанцев мира и новогодний праздник.