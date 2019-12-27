Умер создатель бомбардировщика Ту-160
На 92-м году жизни умер советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационных кругах.
«К сожалению, Валентин Иванович умер», — сказал собеседник агентства.
Валентин Близнюк с 1952 года работал в конструкторском бюро А.Н.Туполева, там он впервые участвовал в разработке тактического ударного самолета Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95. В конце 1960-х при активном участии Близнюка началась работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160. В 1975 году он стал главным конструктором проекта. Близнюк непосредственно руководил разработкой аэродинамической схемы самолета, его силовой установки, в том числе внедрял многие инновационные разработки. Разработанный Близнюком Ту-160 поднялся в воздух в 1981 году, пишут российские СМИ.