Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление из-за таяния льдов в Гренландии и увеличения количества осадков. К такому мнению пришли ученые Гронингенского университета, пишет портал EurekAlert.

Специалисты оценили вероятность такого развития событий в течение столетия в 15%. При этом они отметили, что построенная модель не учитывает влияния таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений, передает РИА Новости.

По оценкам ученых, подобные перемены могут спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике.

Северо-Атлантическое течение — мощное теплое океаническое течение, является северо-восточным продолжением Гольфстрима. Одна его ветвь, Канарское течение, идет на юг, другая - на север вдоль побережья северо-западной Европы.