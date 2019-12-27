Помпео летит в Украину

Госдепартамент США обнародовал программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину, который состоится 3 января, пишут украинские СМИ со ссылкой на сайт американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Госдепе.

Еще госсекретарь США прибудет на церемонию возложения венков в Свято-Михайловский собор в честь погибших в Донбассе и встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.