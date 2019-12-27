Нетаньяху поблагодарил США за «важное действие» против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в ходе телефонного разговора американского госсекретаря Майкла Помпео за действия США, направленные против Ирана и его сателлитов в регионе, сообщает канцелярия израильского премьера.

«Глава правительства Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня с госсекретарем США Майклом Помпео и приветствовал важное действие США против Ирана и его представителей в регионе», - цитирует РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.

29 декабря авиация США нанесла авиаудары по объектам проиранского движения «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. По данным журналистов телеканала Alsumaria, при авианалете погибли 25 человек, еще 38 получили ранения.