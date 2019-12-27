Forbes о санкциях против «Северного потока-2»: Опоздали на год

Издание отмечает, что США опоздали на год с введением санкций против газопровода. «Северный поток-2» всегда был пощечиной для Украины», - подчеркивается в статье.

При этом Forbes указывает, что когда Украина возвратится на энергетический рынок в качестве транзитера, Америка потеряет один из аргументов против импорта российского газа, и тогда Штатам будет сложнее продвигать поставки своего СПГ в Европе.

«Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся», - цитирует издание РИА Новости.