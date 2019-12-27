Наконец: Москва и Киев подписали все газовые соглашения

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», – приводит слова председателя правления «Газпрома» ТАСС.

В свою очередь, директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в своем Facebook рассказал, что контракт на транзит подписан по принципу «качай или плати»: «Это первый случай в истории Украины, когда «Газпром» заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати». До этого времени только закупки газа у «Газпрома» покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России принципом «бери или плати».