Ким Чен Ын семь часов зачитывал доклад

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи заявил о необходимости принять дипломатические и военные ответные меры для обеспечения суверенитета и безопасности страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Северной Кореи в своем докладе, который он зачитывал в течение семи часов, изложил "вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны".