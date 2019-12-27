В Баку уникальное событие: золовка подарила свою почку жене брата
Последняя операция уходящего 2019-го года по трансплантации почки была проведена в Республиканском Диагностическом Центре и запомнилась примечательным фактом, поступком достойным подражания: золовка подарила свою почку жене брата. Успешная операция была проведена в отделении "Почечные болезни и трансплантология" под руководством Рашада Шолана - высокопрофессионального врача-хирурга, специалиста в области урологии и трансплантологии.
"Пациентка долгое время принимала сеансы гемодиализа и это не могло не повлиять на общее состояние здоровья больной. Ей срочно надо было пересадить почку. В итоге длительного безрезультатного ожидания донора среди родственников руку помощи протянула золовка. После обследования и проделанных должных анализов выяснилось, что для пересадки подходит только почка золовки. Женщина, не раздумывая, согласилась на операцию. Этот поступок показал, насколько у нашего народа крепкие узы родства, и дал возможность семье встретить Новый год в здоровом состоянии", - отметил заведующий отделением, главный специалист по трансплантации почки Минздрава, уролог-хирург, доктор философии по медицине Рашад Шолан.