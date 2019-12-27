Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:07

В ряде иранских провинций произошло массовое отключение интернета. Как сообщает ряд источников, это было сделано из опасения возобновлений общественных протестов в стране. Тегеран совсем не был бы Тегераном, если бы накануне Нового года не стал одним из главных ньюсмейкеров для редакций международных информационных агентств. Что ни день – заголовки на иранскую тему, один тревожнее другого. С учетом того, что на 27 декабря запланированы совместные учения нескольких кораблей ВМС России, Ирана и Китая – совсем неудивительно будет прочесть, что на них отрабатывались планы десантных операций в некоторое условное государство Персидского залива, фантазия журналистов принимает порой весьма причудливые формы.

Правда, большинство связанных с Ираном сообщений оказываются фейками. Так, не успев появиться на свет – скончался запланированный скандал о том, что в ходе недавних беспорядков в Иране, того самого «бензинового протеста», силами безопасности было убито 1500 (прописью – полторы тысячи) мирных граждан. Сценарий был приготовлен шикарный, по всем правилам нынешних шоу. Тут и «кровавый злодей» Али Хаменеи, отдавший приближенным приказ расправиться с протестующими с максимальной жестокостью, буквально утопить демонстрантов в крови. Тут и по сотне застреленных в каждый день протеста, и тысячи, заживо репрессированных в застенках КСИР, ВЕВАК и Басиджей. И любовь, и кровь, и погромы геев-диссидентов – много всего готовили вывалить на головы обывателя, щедро собирались полить ему на мозги кислотным коктейлем из лжи, полуправды и постановочных сцен - но, как говорят сейчас в интернете, «что-то пошло не так». Причем, это "что-то" – совсем не секрет. Просто ни Amnesty International, ни остальным организациям так и не удалось получить от своих информаторов в Иране хоть сколько-нибудь правдоподобных данных, подтверждающих такое количество жертв. А времена нынче для пропагандистов непростые, откровенную ложь лепить опасно – чревато большим скандалом, один прокол – и ты уже не акула пера, а дятел клавиатуры. Да и Иран – это не Руанда и не Центральноафриканская республика, там такое количество погибших не засекретишь. Поэтому полторы тысячи убитых сначала превратились в «точное количество погибших неизвестно», потом – в 304 убитых, из которых 17 – дети, ну а к сегодняшнему дню и эти цифры уважающие себя информационные агентства стараются не упоминать. Скандал был близок, но не состоялся, принявшие низкую стойку зря в ней простояли и теперь вынуждены потирать натруженные поясницы и с грустью вспоминать о тех деньгах, которые могли бы подзаработать на скандале – приятные такие конверты под елочку.

Не случилось, не в этот раз, а другие «страшилки» про Иран заходят плохо – те же сбои интернета, которые отмечались сегодня в трех провинциях Ирана, особо мир не взволновали и на ТОП в новостных ленах явно не тянут. Тем более, что и иранские политики за несколько дней до нового года несколько поубавили экспрессии в своих заявлениях. В первую очередь потому, что январь их ожидает весьма непростой, силы нужно поберечь. Да-да, все верно, речь о предстоящих выборах в Меджлис, которые пройдут в Иране в феврале 2020 года, практически одновременно с аналогичной политической кампанией в Азербайджане. И связанные с этим политические события уже начинают преподносить новогодние сюрпризы. Так, стало известно, что Али Лариджани, политический долгожитель и тяжеловес, фигура в Исламской республике влиятельнейшая, занимавший пост спикера иранского парламента 11 лет – не намерен принимать участие в выборах. Во всяком случае – и это достаточно важное уточнение – не собирается баллотироваться в кресло спикера. И вот это действительно огромный сюрприз. Перед портфолио Лариджани бледнеют все послужные списки его предшественников с 1979 года, даже покойный Али Акбар Хашеми Рафсанджани не имел тех возможностей, которые приобрел в своем кресле нынешний спикер Маджлиса. И вот теперь – вполне возможен его уход, а вместе с этим – и закат всего клана Лариджани, другая опора которого, брат Али - Садег Лариджани, экс-глава судебной власти, с трудом пытается сохранить чистоту репутации в нынешней антикоррупционной кампании, развернутой Ибрахимом Раизи по самому широкому фронту.