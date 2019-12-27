США объяснили удары по Ираку

Американские авиаудары по позициям группировки «Хезболла» в Ираке — это оборонительные действия. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал на своей странице в Twitter.

Дипломат указал, что обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. «Я объяснил, что наши оборонительные действия направлены на сдерживание Ирана и защиту жизней американцев», — написал Помпео. Госсекретарь также отметил, что удары стали ответом на последние нападения в Иране.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщал, что Вашингтон продолжит наносить удары, чтобы сдерживать дальнейшее недопустимое поведение со стороны террористов или Ирана.

29 декабря США атаковали три объекта в Западном Ираке и два в Восточной Сирии, среди них были оружейные склады и командные пункты группировок. Сообщалось о более 30 убитых и по меньшей мере 45 раненых.

При этом 28 декабря агентство Reuters сообщало о гибели американского военного-контрактника при обстреле базы недалеко от иракского города Киркук.