Ильхам Алиев решает, Расим Мамедов исполняет предновогодний звонок
Предновогодний звонок в редакцию главы компании Baku Steel Company Расима Мамедова удивил даже опытных журналистов. Нет, не потому, что он чем-то был встревожен. Просто в этот день люди обычно поздравляют друг друга с праздником, желают всего хорошего и стараются меньше говорить о работе. А известный предприниматель, словно позабыв о такой традиции, с радостью в голосе сообщил: «По поручению президента Ильхама Алиева в Азербайджане будет построен завод по производству карбида кремния».
Конечно, такая новость поважнее, чем дружеское поздравление или теплое пожелание. Лучшего новогоднего подарка вряд ли можно было подобрать для любого азербайджанца. А для Мамедова – это праздник вдвойне. Глава государства остановил свой выбор именно на нем. И это не случайно – именно Baku Steel Company выступает главным центром инновативных решений страны в сфере металлургии. В последнее время нет года, который бы не ознаменовался для компании пуском в строй одного или даже двух технологических производств. Совсем недавно вроде здесь говорили о новом производстве ферросплавов, и вот компания приступает к строительству еще одного нового предприятия - завода по производству карбида кремния.
Любой токарь, слесарь, шлифовщик прекрасно знает, что такое абразивный камень. А вот о карбиде кремния, из порошка которого и производятся эти твердые «камни» в широком производстве, многие ничего практически не слышали, возможно, даже не все металлурги. Это - бинарное неорганическое химическое соединение кремния с углеродом, широко применяемое в народном хозяйстве. В частности, карбид кремния является популярным абразивом, что связано с его сильной прочностью. Он используется не только в металлургической отрасли, но и во всех производственных циклах, включая космическое и оборонное производство. А расширение этих отраслей диктует необходимость импорта данной продукции в огромных объемах. Но глава государства и его экономическая команда четко следят за балансом всех составляющих экономики страны, уделяя серьезное внимание импортозамещению, которое, как правило, сопровождается и ростом рабочих мест. К тому же карбит кремния может быть в дальнейшем использован и как ценный полупроводник, в электронике и электротехнике, астрономии и точной оптике, нагревательных элементах и ядерной энергетике. И даже в производстве стали.
«Завод будет построен на территории Сумгаитского технологического парка, - сказал Расим Мамедов. - К строительным работам мы планируем приступить уже в апреле наступающего года, а еще через два года предприятие будет введено в эксплуатацию. Такую задачу поставил перед нами президент Ильхам Алиев. И мы обязались за этот срок возвести в стране новое передовое производство, отвечающего всем требованиям развивающегося высокими темпами Азербайджана».
А новое предприятие, по словам предпринимателя, будет производить около 20 тыс. тонн карбида кремния в год. В Азербайджане нет, конечно, такой большой потребности в этом соединении. Но таков уж принцип Мамедова – если что-то делать, так уж с учетом экспортных потенциалов. И в этом он, как правило, находит поддержку главы государства. А потенциал в сфере экспорта есть. Компания целый год потратила на изучение и всесторонний анализ рынка. Металлурги многое узнали о новом производстве и уверены в том, что справятся и с этой задачей, что позволит открыть 150 новых постоянных рабочих мест.
А чтобы убедить в этом и нас, Расим Мамедов рассказал, с какими сложностями им пришлось столкнуться ранее при производстве ферросплавов. Азербайджан с советских времен никогда не производил ферросплавы. Но здесь подумали - лучше поздно, чем никогда. Итог радует – в этом году уже произведено 8,5 тыс. тонн ферросплавов. Причем 80 % продукции коллектив экспортировал в десятки стран, не подучив ни одной рекламации по своей нетрадиционной для страны продукции. Но это только начало – в 2020 году завод намерен произвести уже 20 тыс. тонн ферросплавов. В планах металлургов также установка второй печи и доведение производственной мощности до 50 тыс. тонн в год.
«Мы верим в своего президента, в его экономическую политику. И всеми силами стараемся помочь главе государства своими достижениями в порученной нам сфере - металлургической отрасли. Да и не может быть по-другому - президент всегда готов оказать помощь предпринимателю. И долг каждого предпринимателя- с честью выполнить каждое поручение главы государства. Новая цель, которая поставлена перед нами, это производство карбида кремния. И мы обязаны ее выполнить».
На такой оптимистической ноте и завершил свой предновогодний звонок-поздравление Расим Мамедов. Мы же, в свою очередь, желаем ему больших успехов в новом году, еще большего вклада в экономику страны, в ее металлургическую отрасль.