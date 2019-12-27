Предновогодний звонок в редакцию главы компании Baku Steel Company Расима Мамедова удивил даже опытных журналистов. Нет, не потому, что он чем-то был встревожен. Просто в этот день люди обычно поздравляют друг друга с праздником, желают всего хорошего и стараются меньше говорить о работе. А известный предприниматель, словно позабыв о такой традиции, с радостью в голосе сообщил: «По поручению президента Ильхама Алиева в Азербайджане будет построен завод по производству карбида кремния».

Конечно, такая новость поважнее, чем дружеское поздравление или теплое пожелание. Лучшего новогоднего подарка вряд ли можно было подобрать для любого азербайджанца. А для Мамедова – это праздник вдвойне. Глава государства остановил свой выбор именно на нем. И это не случайно – именно Baku Steel Company выступает главным центром инновативных решений страны в сфере металлургии. В последнее время нет года, который бы не ознаменовался для компании пуском в строй одного или даже двух технологических производств. Совсем недавно вроде здесь говорили о новом производстве ферросплавов, и вот компания приступает к строительству еще одного нового предприятия - завода по производству карбида кремния.

Любой токарь, слесарь, шлифовщик прекрасно знает, что такое абразивный камень. А вот о карбиде кремния, из порошка которого и производятся эти твердые «камни» в широком производстве, многие ничего практически не слышали, возможно, даже не все металлурги. Это - бинарное неорганическое химическое соединение кремния с углеродом, широко применяемое в народном хозяйстве. В частности, карбид кремния является популярным абразивом, что связано с его сильной прочностью. Он используется не только в металлургической отрасли, но и во всех производственных циклах, включая космическое и оборонное производство. А расширение этих отраслей диктует необходимость импорта данной продукции в огромных объемах. Но глава государства и его экономическая команда четко следят за балансом всех составляющих экономики страны, уделяя серьезное внимание импортозамещению, которое, как правило, сопровождается и ростом рабочих мест. К тому же карбит кремния может быть в дальнейшем использован и как ценный полупроводник, в электронике и электротехнике, астрономии и точной оптике, нагревательных элементах и ядерной энергетике. И даже в производстве стали.

«Завод будет построен на территории Сумгаитского технологического парка, - сказал Расим Мамедов. - К строительным работам мы планируем приступить уже в апреле наступающего года, а еще через два года предприятие будет введено в эксплуатацию. Такую задачу поставил перед нами президент Ильхам Алиев. И мы обязались за этот срок возвести в стране новое передовое производство, отвечающего всем требованиям развивающегося высокими темпами Азербайджана».