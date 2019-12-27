Как сообщили haqqin.az в агентстве, данная информация не соответствует действительности и у общественности пытаются сформировать ложное мнение. Данная сумма была потрачена не на дорожные знаки, а на информационные табло для пешеходов с указанием различных направлений в городе.

В последние дни в социальных сетях и ряде СМИ активно распространяется информация о том, что Бакинское транспортное агентство (БТА) закупило дорожные знаки за сумму, в несколько раз превышающую их реальную стоимость. При этом авторы «расследования» сопровождали публикации фотографиями дорожных знаков с зарубежных сайтов, где их стоимость указывалась в несколько десятков евро.

В БТА также отметили, что производство и установка этих информационных табло проводится местными производителями, а их конечная стоимость существенно ниже, чем зарубежные аналоги. Простые математические расчеты на основе приводимых этими СМИ цен выявляют, что с учетом затрат на импорт, таможню, налоги, установку и прочие расходы, все это может обойтись гораздо дороже.

Что касается относительно высокой цены таких информационных табло, то в БТА отметили, что это обуславливается дорогими материалами, используемыми в их изготовлении. Так, в производстве этих информационных табло используется высококачественный гальванизированный металл, применяются столбы для их установки, светящиеся наконечники, фосфорно-полиуретановые красители, световые отражатели и другие элементы.

Кроме того, стоимость товаров, работ и услуг по контрактам, указанным в Реестре государственных закупок, включает все расходы, в том числе НДС, затраты на транспортировку и установку.

В БТА также раскрыли стоимость дорожных знаков, с которыми авторы публикаций перепутали информационные табло. 2 декабря 2019 года агентством методом котировочного запроса была произведена закупка партии дорожных знаков. По итогам процедуры котировочного запроса с объявленным победителем - поставщиком (подрядчиком) был заключен договор о закупке, в соответствии с которым установка одного дорожного знака размерами 700х700 мм обходится в 111,51 маната (НДС включен).