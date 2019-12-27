Режим ЧС объявили после волнений в стране, вызванных убийствами женщин. В то же время отмечается, что ситуация с насилием по половому признаку изучалась задолго до последнего всплеска насилия.

Президент Уругвая Табаре Васкес объявил в стране чрезвычайную ситуацию из-за гендерного насилия. Об этом говорится в сообщении администрации главы государства, пишет «Лента.ру».

Для улучшения обстановки предполагается принять комплекс мер. Среди них — расширение программы электронных браслетов, которые надевают на правонарушителей для мониторинга их перемещений.

В сообщении также отмечается, что стране необходима глубокая культурная трансформация и изменение устоев, которые поощряют доминирование над несовершеннолетними и женщинами. «Государство, общественные организации, а также каждый член общества, особенно мужчины, должны пересмотреть свое повседневное поведение, способ ценить или обесценивать, выражать эмоции и привязанности», — отметил замсекретаря президента Хуан Андрес Робальо (Juan Andrés Roballo).

По данным МВД, ежедневно в Уругвае регистрируется более 100 жалоб на насилие по половому признаку. При этом правозащитники утверждают, что в 2019-м мужчины расправились с 35 женщинами. Три из них погибли в минувшие рождественские праздники.