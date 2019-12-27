Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:09

Если вы чувствуете себя уставшим сейчас, когда 2019 году осталось всего несколько часов - то вы не одиноки. Кризисы, противоречия и протесты в лентах новостей маршировали непрерывно. Но этот парад не окончен, многое продолжится и в следующем году. Иногда, открывая обновленную ленту новостей – а делать это приходится несколько раз в день – трудно было отделаться от впечатления, что события несутся табуном лошадей. И единственной мыслью было – успеть бы не то, чтобы осмыслить их, просто рассказать читателю до того, пока всерьез не «рвануло». Уж не до хорошего, не до вдумчивого разбора подноготной тех или иных эпизодов международной жизни – просто рассказать. По возможности – объективно, не впадая в излишнюю драматизацию.

По большей части, смею думать, удавалось, иногда даже – удавалось совсем неплохо, и оценки оказывались верны, и за прогнозы краснеть не приходится. Главное же в том, что многое, чему мы стали свидетелями в уходящем 2019-м, плавно перейдет и в следующий год - будет болеть и тревожить, формируя облик дня завтрашнего. Особенно в таком регионе, как Восток. С одной стороны это, конечно, добавит работы, но с другой – позволит более подробно рассмотреть те или иные события, процессы и политиков, то есть уделить им больше внимания, а значит – дать нашим читателям больше самого дорогого по нынешним временам – информации. Что лично для меня входит в ТОП-3 тем, которые будут актуальными в следующем году? Условно их можно было бы выстроить в следующий список.

Продолжение «торговой войны» между США и Китаем. Уже в прошлом, 2018 году, когда президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что «торговые войны хороши и их легко выиграть», было понятно, что речь идет о чем-то куда более масштабном, чем вопросы пошлин, тарифов и дисбалансов в торговле между Пекином и Вашингтоном. Прогноз о том, что XXI век станет эпохой противостояния США и КНР, стал жестокой реальностью. И то, что мы наблюдали в эти два года – это лишь прелюдия того, как Америка и ее союзники собираются сдерживать Китай, как будут прилагать все усилия для того, чтобы сохранить однополярность мира и не допустить появления на международной арене нового мощного игрока. Эта «торговая война» неизбежно будет расширяться, охватывая все новые и новые сферы – от стратегической инициативы «Пояс и Путь» до противостояния в сфере новейших технологий. И в итоге – втягивать в свою орбиту все новые страны-участницы, которым предстоит делать выбор и искать свое место в новом глобальном противостоянии.

«Битва за ресурсы» До недавнего времени считалось, что все основные ресурсы нашей планеты так или иначе уже поделены. И подвижки на этом поле, если и возможны – то весьма незначительные, изменение долей во владениях собственностью, изменения в составе акционеров… Арктика и Восточное Средиземноморье перевернули наши взгляды на эту проблему, а стремительное развитие новых технологий – в том числе в нефте- и газодобычи - сделали реальностью самые невероятные прогнозы. А это, в свою очередь, влечет за собой изменения в привычных для нас системах сдержек и противовесов, к стремительному взлету новых игроков и «закату» старых. Которые тоже ведь никуда не исчезнут, а будут встраиваться в новую реальность, стремясь и в ней сохранить свое влияние на региональном и международном уровне. К тому же, далеко не сказано последнее слово в «битве за Африку», которую никто из серьезных мировых игроков не намерены уступить конкурентам – Китаю или кому-то еще, самых различных сценариев развития событий здесь – хоть отбавляй, деньги на кону просто невероятные, со всеми вытекающими последствиями.