В Китае распространяется неизвестная пневмония

По меньшей мере 27 человек заболели неизвестным видом пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй). Как сообщил во вторник Комитет по делам здравоохранения города, состояние семи больных оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Как отмечают медики, у большинства инфицированных болезнь протекает без осложнений. Двое из них идут на поправку и вскоре будут выписаны из медицинских учреждений. В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают осложнения с дыханием. Рентгенография грудной клетки показывает, что болезнь поражает оба легких. Терапия каждого инфицированного проводится в карантинной палате и отдельно от других пациентов. Все лица, имевшие близкий контакт с больными, находятся под наблюдением медиков.

По характеру заболевания специалисты установили, что все известные ныне случаи являются вирусной пневмонией. Это сезонное заболевание схожее с простудными вирусами, которое распространяется зимой. Его симптомами является повышение температуры, боли по всему телу, в некоторых случаях вирус поражает легкие, а у больных появляется одышка и проблемы с дыханием. Активность вируса зависит от путей заражения, возраста и иммунитета носителя.

Как сообщили в комитете, специалисты пока не смогли выявить у нового вида неизвестной пневмонии способности передаваться от человека к человеку. "Консилиум врачей, эпидемиологов, специалистов по вирусологии и других экспертов, проанализировав ход болезни, терапии, а также результаты эпидемиологических исследований и первичных лабораторных тестов, пришел к выводу, что вышеуказанные случаи являются вирусной пневмонией. До сих пор исследования не выявили очевидных случаев передачи заболевания от человека к человеку, а также инфицирования вирусом медицинского персонала", - говорится в документе.

В комитете сообщили, что врачи рекомендуют проветривать помещения, особенно это касается мест массового скопления людей. При появлении подобных симптомов инфицированному необходим постельный режим, а в случае затяжной лихорадки и других осложнений больным нужно обратиться в медицинское учреждение.