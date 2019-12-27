Раскрыт секретный план по превращению России в «ассоциированного члена» НАТО

Министерство обороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО для того, чтобы уменьшить сопротивление Москвы планам расширения Североатлантического альянса. Об этом говорится в рассекреченных архивных документах, распространенных во вторник газетой The Guardian.

Издание цитирует 10-страничное предложение занимавшего тогда пост главы оборонного ведомства Малколма Рифкинда, представленное им на правительственном совещании по внешней политике. В нем, в частности, говорится о возможности "создания новой категории ассоциированного членства в НАТО". Оно не распространяло бы на Россию гарантии коллективной безопасности в соответствии со статьей 5 устава НАТО, не предполагало бы участие представителей РФ в заседаниях Международного военного штаба альянса или права вето на решения НАТО.

"Оно, однако, дало бы России формальный статус в НАТО, позволило бы участвовать в министерских и других заседаниях и способствовало бы постепенному сближению и унификации [российской] политики, доктрины и практики", - отмечается в документе. Такая вовлеченность Москвы в дела альянса, говорится в докладе британского Минобороны, "что самое важное, предоставила бы приемлемое основание, которое позволило бы продолжить расширение [НАТО] без злобы и возмездия" со стороны России. Согласно приведенным документам, ассоциированное членство РФ помогло бы НАТО активнее выстраивать стратегические отношения с такими странами как Украина, государства Балтии, Беларусь и Молдова.

The Guardian приводит заявление Рифкинда, сделанное им на этой неделе по поводу рассекреченных документов. Бывший министр признал, что его инициатива в итоге не была воплощена в жизнь, однако привела к созданию Совета Россия - НАТО.