Как Азербайджан завершает год

Подводя итоги 2019 года, можно с уверенностью сказать, что для Азербайджана уходящий год стал удачным. В частности, рост ВВП в стране впервые за последние пять лет превысил 2%. Пусть рост и небольшой, мы пережили немало лет, когда темпы роста экономики были выше в разы. Но глобальный кризис, охвативший экономику и нашей страны несколько лет назад, откинул ее назад. Правительство преодолело минусовые темпы в короткие сроки благодаря масштабным реформам и диверсификации экономики. И вот рост ненефтяного ВВП уже составил 3,5%, превысив темпы роста мировой экономики.

Развитие ненефтяного сектора – приоритетное направление деятельности правительства, и достижения в этой сфере радуют. За 11 месяцев с начала текущего года ненефтяная промышленность выросла на 13,9%. При этом в секторе растениеводства рост составил 11,3%, в сфере ИКТ - 15,9%, туризма (рост числа туристов) - 11,1%. Да, темпы роста наблюдаются практически во всех сферах экономики, что позволило правительству выступить с более обнадеживающими прогнозами на следующий и ближайшие три года. В частности, на следующий год, до начала которого остаются считанные часы, прогнозируется, что экономический рост впервые за шесть лет достигнет 3%. В 2021 году этот показатель составит 3,7%, в 2022 году - 3,1%, а в 2023 году - 3,2%. Учитывается и экономический рост в странах - торговых партнерах Азербайджана, который прогнозируется на уровне 1,3% в 2019 году и 2,5% в 2020 году (за счет ненефтяного экспорта). А это наряду с ценами на нефть и проводимыми реформами выше прогнозируемых и окажет положительное влияние на экономику.

Отрадно, что и уровень инфляции в стране в 2,6% находится на оптимальном уровне - не выше и не ниже нормы. Как сообщил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы, инфляция находится под контролем и управлением Центробанка. А причина оптимального уровня инфляции кроется в том, что в торговом балансе сформировался профицит, и до конца текущего года ожидается его дальнейший рост. В следующем году также прогнозируется невысокая инфляция - на уровне 4,8%.

В этом году позитивные тенденции усилились и в финансово-банковском секторе. Так, выросла капитальная устойчивость банков, усилена цифровизация и обеспечен переход на пруденциальное управление, что усиливает ожидания по более широкому финансированию реальной экономики. Так, активы банковского сектора по итогам 10 месяцев показали рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль выросла вдвое. Наблюдается положительная динамика по балансовому капиталу, операционной прибыли и другим показателям прибыльности банков. Кредитные вложения банков выросли на 11%. Объем депозитов, размещенных в них, достиг 23 млрд 413 млн манатов, что означает рост на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.