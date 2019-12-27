Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке

"Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут полностью привлечены к ответственности. К тому же мы ожидаем, что Ирак использует свои вооруженные силы, чтобы защищать посольство, он уже уведомлен", - написал американский лидер в Twitter.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде проходит в знак протеста против атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения.

Как в воскресенье сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, США нанесли несколько ударов по пяти объектам этой группировки в Сирии и Ираке. По версии представителя американского оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

При этом представитель Пентагона потребовал, чтобы "Иран и его марионеточные силы из "Катаиб Хезболлах" прекратили "атаки на американские и коалиционные силы" и уважали суверенитет Ирака.