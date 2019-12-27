Беларусь отказалась от российской нефти

Беларусь прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

В частности, глава республики поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».

Ранее во вторник, 31 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что странам не удалось договориться по поставкам топлива.

Отвечая на вопрос, возможна ли приостановка транзита нефти через Беларусь с 1 января 2020 года, Песков ответил, что риски преувеличивать не стоит. «Такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен», — заключил пресс-секретарь. Срок действия контракта на поставку в Беларусь природного газа истекает 31 декабря 2019 года.