Село, основанное более 170 лет тому назад в результате переселения русских крестьян, а именно молокан, известно тем, что тут сохранилось единственное в Азербайджане коллективное хозяйство – колхоз имени Николая Никитина. У хозяйства три основные отрасли – животноводство, растениеводство и виноградарство.

«В Ивановке есть все, чтобы село жило и развивалось – школа, больница, интернет проведен и даже свой сайт имеется, - говорится в репортаже. – Больница с тремя отделениями обслуживает шесть окрестных сел. В ней работают 30 человек, есть машина скорой помощи. Российской глубинке такое и не снилось.

На ремонт Дома культуры в Ивановке недавно потратили 2,5 млн азербайджанских манатов. В местной школе два сектора – русский и азербайджанский. Учатся здесь 400 детей: половина - в русском секторе, половина – в азербайджанском.

Школа, больница и Дом культуры содержатся на государственные деньги. И колхоз в полной мере чувствует заботу государства благодаря дотациям».

В репортаже также рассказывается об истории села и старообрядчества, о том, откуда появилось слово «молокане».

Также отмечается, что молодежь покидает село, поступая либо в бакинские вузы, либо в российские. И редко кто возвращается.

«Но в том, что колхоз встанет на ноги, никто не сомневается. Для успеха здесь есть все – коллектив, трудолюбие и государство, которое осознает их ценность и хочет их сохранить», - заключает автор репортажа.