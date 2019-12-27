Ирландку Нэнси Поэлот, прибывшую перед самым новым годом в Дублин, ждал сюрприз, по поводу которого заспорили на следующий день если не вся страна, то по крайней мере, весь Дублин. Не успела она спуститься с трапа самолета Дамаск-Дублин, как оказалась в окружении полицейских, предложивших ей немедленно следовать за ними. По счастью Нэнси успела передать пришедшей ее встречать матери своего годовалого ребенка, ибо теперь с ней можно общаться разве что в помещении дублинского изолятора для особо опасных преступников.

«Мы должны иметь исчерпывающую информацию о том, чем Нэнси Поэлот занималась в течение более чем двух лет пребывания в наводненной террористами Сирии!», - так объясняют арест своей соотечественницы полицейские. И их понять вообще-то можно – для тихой и спокойной Ирландии, где юноши со своими подружками на каждом шагу безмятежно попахивают марихуаной, возвращение ирландской гражданки из погруженной в непрекращающуюся беспощадную войну ближневосточной страны, что бы там не говорили и писали журналисты – событие чрезвычайное. Так перед самым рождеством Н. Поэлот, года два назад покинувшая родной дом на окраине Дублина, вновь предстала перед своими родными, но в несколько ином качестве. По данным дублинской полиции, ничем неприметная 26-летняя ирландка в Дамаске, куда она направилась в поисках то ли счастья, то ли приключений, стала активным членом одной из террористических группировок.

Эти подозрения, угрожающие трансформироваться в обвинения, строятся на том, не требующем доказательств факте, что Нэнси вышла замуж за сирийского офицера, с которым познакомилась во время прогулки по ночному городу. Прогулка, начавшаяся в центре Дамаска, завершилась выездом с Халедом (это все, что она знает о своем муже) на передовую, где суженный Нэнси появлялся время от времени, и в конце концов исчез вовсе: то ли был убит, то ли офицера перебросили на другой участок фронта. В принципе, Нэнси могла считать, что приключение, которое она устроила себе, пусть и не совсем благополучно, но все ж как-то завершилось и можно возвращаться домой в Дублин. Однако к тому времени стал действовать новый фактор, возникший в ее жизни – она ждала ребенка. «Дитя, о котором мечтала всю жизнь!» - так объясняет она свое двухлетнее пребывание в воюющей Сирии.

Мальчик ее действительно хорош – голубоглазый как все ирландцы, брюнет, как все сирийцы. Вслед за матерью, годовалый Халед (так его назвала Нэнси в память об убитом израильтянами ее кратковременном муже) стал героем ирландских СМИ. Одно только плохо – малыш совсем крохотный и интервью у него не возьмешь. Впрочем, оно, возможно, и к лучшему. Нэнси и Халед стали самыми популярными героями предновогодних газетных небылиц, которыми потчуют ирландцев местные журналисты. Такое вот самое громкое событие уходящего года. И закончилось оно, как и положено новогодним сюрпризом. Не поверите, читатель, только что нашелся сирийский муж Нэнси. Оказывается, Халед-старший был ранен, лежал во фронтовом лазарете, теперь вот вылетает к своей семье в Дублин. Чем не новогодняя новелла? К тому же со счастливым концом…