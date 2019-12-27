Нападение на пост ДПС в Ингушетии: нападавшие нейтрализованы

На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Ингушетия, проводятся необходимые мероприятия, добавили в ведомстве.

"Неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы", - сказал собеседник.

Три сотрудника полиции пострадали при нападении на пост ДПС в Ингушетии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, нападавшие нейтрализованы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что один полицейский погиб и один ранен в результате происшествия.

Представитель республиканского Минздрава рассказал о троих госпитализированных сотрудниках правоохранительных органов.

"Трое сотрудников ГАИ находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, двое нападавших также в реанимации, один из них в тяжелом состоянии и второй в средней тяжести", - сказал собеседник.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что взрывчатки в машине Lada Granta, на которой приехали злоумышленники на пост, не обнаружено.

"Закончился осмотр автомобиля, взрывных веществ не обнаружено. Закончился осмотр прилегающей территории, взрывных веществ не обнаружено", - сказал собеседник.

Он уточнил, что нападавших, по текущей информации, было двое. Предположительно, они с ножами напали на сотрудников после того, как автомобиль протаранил на скорости пост ДПС.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Как передает корреспондент ТАСС, место инцидента оцеплено. Один из двух подъездов с этой стороны города перекрыт, все машины направляют в объезд.