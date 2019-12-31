Восстановлено движение на разрушенной дороги в Бибиэйбате

Сегодня восстановлено движение на дороге, ведущей в поселок Бибиэйбат, где 24 ноября произошел оползень, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

Для обеспечения безопасности движения на дороге, пока предусмотрено движение только по двум полосам. Восстановление движения на других полосах станет возможным после завершения строительных и реставрационных работ на этой территории.

Для нормальной организации движения была нанесена дорожная разметка, установлены необходимые дорожные знаки, а вдоль дороги поставлены железобетонные блоки.

Для предотвращения подобных случаев в будущем на территории продолжаются работы по реконструкции и строительству, строятся опорные стены, новая дренажная, канализационная и дождевая системы.