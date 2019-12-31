Задержка поездов в бакинском метро
Сегодня в 18:40 на станции бакинского метро «28 Мая» произошел сбой в графике движения поездов.
Как рассказал журналистам глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, причиной задержки поездов стало пиротехническое средство, брошенное в тоннель неизвестным.
«После осмотра территории движение поездов было восстановлено. Это стало причиной примерно пятиминутной задержки. К счастью, задымления или возгорания в метро не было», - отметил Б.Мамедов.