Ильхам Алиев: Абсурдный тезис Армении был развеян в пух и прах

В 2019 году наша страна жила в условиях стабильности и спокойствия. Происходящие в мире процессы налицо. Конфликты, войны, кровавые столкновения, массовые акции протеста, полицейское насилие, попрание прав человека получили широкий размах в различных уголках мира - в нашем регионе, на постсоветском пространстве, в Европе, Азии, Латинской Америке. Азербайджан же является пространством стабильности, развития. Это – наше большое достижение. В 2019 году азербайджанский народ жил, творил, созидал в условиях безопасности.

2019 год остается позади. Нынешний год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены, Азербайджан успешно шел по пути развития.

Еще более укрепились наши международные позиции. В течение года Азербайджан посетили более 40 глав государств и правительств. Значительно расширились наши двусторонние связи, мы успешно сотрудничаем в многостороннем формате, в стране проведено несколько авторитетных международных мероприятий. Среди них должен отметить Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. После Саммита Азербайджан стал председательствовать в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. В Азербайджане состоялся Саммит Движения неприсоединения, и единогласным решением 120 стран Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в этом крупном институте. Это – оказанное нам высокое доверие, которое свидетельствует о том, что подавляющее большинство мирового сообщества поддерживает Азербайджан и относится к нам с большим уважением.

В нынешнем году в Баку состоялся Саммит религиозных лидеров мира. Религиозные лидеры, приехавшие из 70 стран, очень позитивно оценили происходящие в Азербайджане процессы. Азербайджан показал себя на этом Саммите как мультикультуральная страна, верная своим традициям, национальным, религиозным ценностям.

В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом никаких изменений в нашей позиции нет. Наша принципиальная позиция заключается в том, что данный конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Нагорный Карабах является исторической исконной азербайджанской землей, неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права. Все ведущие международные организации приняли постановления и резолюции, связанные с конфликтом, продемонстрировали свою позицию. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, в которых открыто и четко указано, что оккупационные силы немедленно и безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель. Аналогичные постановления и резолюции приняли Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие организации. В подписанном между Европейским Союзом и Азербайджаном документе «Приоритеты партнерства» выражена большая поддержка территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана. Таким образом, Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана как в историческом плане, так и с точки зрения международного права.

В течение года мы слышали от Армении очень противоречивые, опровергающие друг друга и абсурдные заявления. То они говорили, что так называемая «Нагорно-Карабахская республика» является независимым государством, и Азербайджан должен вести переговоры с этим «независимым» государством. Это – ложь, Нагорный Карабах не является независимым государством, ни одна страна не признала это незаконное образование, в том числе и сама Армения, и переговорный процесс в течение этого года проводился между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, данный абсурдный тезис полностью был развеян в пух и прах. То говорили, что Нагорный Карабах – это Армения, и точка. Можно выступать с такими популистскими заявлениями, но стоять за ними невозможно. Это тоже ложь, Нагорный Карабах – не Армения, весь мир знает это, и я еще раз заявил, что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак.

Убежден, что наша последовательная, продуманная политика приведет к урегулированию конфликта. Наша экономическая, военная, политическая мощь, демографический рост – все эти факторы укрепляют нашу позицию. Уверен, что настанет день, когда Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Для достижения этого мы должны стать еще сильнее, и в нынешнем году в этом направлении были предприняты важные шаги.

2019 год останется в истории как год глубоких реформ. Политические, кадровые, структурные реформы, реформы, проведенные в экономической, политической и социальной сферах, приумножили нашу мощь. В нынешнем году выросла экономика, ее ненефтяной сектор увеличился более чем на 3 процента. Наш внешний государственный долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Это – 9-й показатель в мировом масштабе, в последующие годы наш внешний долг еще более снизится. В нынешнем году наши валютные резервы выросли на 4,5 миллиарда долларов и достигли рекордной отметки – 50 миллиардов долларов. Наши валютные резервы в 5 раз превышают внешний государственный долг. То есть это свидетельствует об устойчивости экономических и финансовых возможностей страны. Увеличилось промышленное производство, в частности, промышленный рост в ненефтяном секторе составил 14 процентов. Рост в сельском хозяйстве составил 7 процентов. То есть успешное развитие нашей страны по всем основным направлениям – это реальность.

В отчете Международной ассоциации развития мы стали страной-донором. Сегодня мы – страна, которая не берет, а дает в долг. Все это – проявление продуманной политики. Эти достижения позволяют нам выделять на социальную сферу более крупные средства, и мы сделали это. И в этом плане нынешний год был очень запоминающимся. Был представлен очень широкий, всесторонний социальный пакет, который охватил 4 миллиона 200 тысяч человек. Некоторые пособия увеличились на 50, некоторые – на 100 процентов, то есть вдвое. Минимальная заработная плата выросла в 2 раза, минимальная пенсия – на 70 процентов. По покупательной способности минимальной пенсии мы занимаем сегодня первое место на пространстве СНГ. Наша социальная политика еще раз показывает, - я неоднократно заявлял об этом, - что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Уверен, что с расширением в будущем наших экономических возможностей социальной сфере будет уделяться еще больше внимания.

Нынешний год был очень успешным с точки зрения прозрачности. Налоговые и таможенные органы перечислили в казну сверх плана более 1 миллиарда манатов. Уверен, эта тенденция будет наблюдаться и в следующем году. И это, конечно, позволяет нам в более широком масштабе реализовывать социальные и инфраструктурные проекты.

Решаются проблемы вынужденных переселенцев. В нынешнем году были построены новые квартиры, дома для более чем 5 тысяч семей вынужденных переселенцев, около 800 семей шехидов. Для пострадавших от землетрясения жителей Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов построены тысячи домов. Абсолютное большинство последствий этого сильного землетрясения было ликвидировано всего за 10 месяцев. Это тоже уникальный случай, так как демонстрирует наши намерения, силу. Азербайджанское государство и руководство еще раз показали, что всегда находятся рядом с гражданами.

В этом году был сдан в эксплуатацию проект TANAP, это – исторический проект. TANAP уже достиг границы Европейского Союза. В ноябре нынешнего года мы торжественно отметили это историческое событие. TANAP является частью Южного газового коридора. Южный газовый коридор состоит из 4 проектов, из которых три – «Шахдениз-2», Южно-Кавказский газопровод и TANAP уже реализованы. Четвертый проект – ТАР. Он тоже успешно реализуется, уровень исполнения данного проекта превысил 90 процентов. Мы заново чертим энергетическую и транспортную карту Европы, Евразии. Мы были инициаторами данного проекта. Мы взяли на себя основную нагрузку – как финансовую, так и техническую ответственность, и успешно реализуем вместе с партнерами этот гигантский проект, имеющий большое значение.

Нынешний год был рекордным в области туризма. В результате проводимой нами политики, развития страны, господствующих в нашей стране безопасности, спокойствия, организованных в Азербайджане крупных авторитетных мероприятий в нынешнем году впервые в истории Азербайджан посетили более 3 миллионов туристов.

В этом году родился 10-миллионный гражданин. Это – тоже историческое событие. В период независимости наше население увеличилось более чем на 3 миллиона человека. Это не только делает нас сильнее, но и повышает нашу ответственность. Потому что растущее население – это большое преимущество. В то же время экономический рост постоянно должен опережать рост населения. Растущее население означает, что должны строиться новые школы, детские сады, больницы, создаваться новые рабочие места. Таким образом, с ростом населения растет и сила Азербайджана. Родившаяся в нынешнем году маленькая Мехрибан порадовала всех нас. Да ниспошлет ей Аллах счастья, да ниспошлет Аллах счастья всем детям, да хранит Он наших детей.

Сегодня также День солидарности азербайджанцев мира. Пользуясь случаем, передаю всем азербайджанцам мира сердечные приветствия. Они должны знать и знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство.

Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю вам здоровья, счастья.

С праздником!