В Украине подорожал газ

Цена на газ для населения Украины выросла с 5878 гривен до 6600 гривен (470 манатов) за тысячу кубометров. Об этом говорилось в сообщении украинского Минэнерго.

Указанные цены не включают стоимость транспортировки топлива. С 1 января государство прекратило регулировать цены на газ для населения, которые прежде удерживало на определенном уровне, компенсируя поставщикам разницу с рыночными ценами.

С 2020 года цена определяется, исходя из мировых цен на топливо, с учетом стоимости транспортировки. Таково было требование Международного валютного фонда при предоставлении очередного кредитного транша.

До конца отопительного сезона цена тысячи кубометров, продаваемого «Нафтогазом» на оптовом рынке, составит 5,5 тысячи гривен без учета НДС (20 процентов), или 6,6 тысячи гривен с учетом НДС.