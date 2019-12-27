Реформы принесли результат: азербайджанская таможня бьет новые рекорды
Одной из самых реформируемых сфер в Азербайджане за последние годы стала таможня. И главным показателем эффективности предпринятых реформ является тот факт, что за два года таможенные органы перечислили в бюджет дополнительно два миллиарда манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих последних выступлениях неоднократно отмечал проблемы, существовавшие в таможенной и налоговой сферах, и подчеркивал, что их удалось устранить в результате коренных реформ.
«Реформы, проводимые в таможенных и налоговых органах, дают свои результаты. Эти сферы были очень проблемными сферами в нашей стране. Но за последние несколько лет были проведены очень серьезные реформы. И эта сфера уже стала прозрачной. И бизнес сразу же дал положительную реакцию на это», - сказал глава государства на одном из совещаний.
Прозрачность в таможенной сфере, о которой упоминал глава государства, удалось обеспечить благодаря полной перестройке всей учетной системы, правильному анализу рисков, а также усилению борьбы совместно с налоговыми органами с теневой экономикой посредством усиления финансового контроля.
Не случайно и в 2019 году таможенные органы превзошли прогнозируемые результаты, перечислив в госбюджет вместо запланированных 3 миллиардов 702 миллионов - 4 миллиарда 406 миллионов манатов. Таким образом, план был выполнен на 119 процентов.
В рамках проводимых реформ глава государства обозначил для таможенных органов конкретные задачи. Одна из них связана с выдвижением молодых, образованных и интеллектуальных кадров, другие - с упрощением и ускорением торговых процедур, борьбой с теневой экономикой и повышением авторитета и доверия среди предпринимателей и вообще населения страны. Ведь прежде даже без специальных опросов было ясно, что граждане крайне недовольны работой таможенных органов. И недовольство это, в первую очередь, было связано с искусственными преградами, возводимыми перед экспортерами и импортерами.
Предприниматель больше не общается с чиновником
Особую роль в устранении этих проблем сыграла пропускная система «Зеленый коридор», которую по праву можно назвать главной реформой на азербайджанской таможне. Ведь именно благодаря этой системе, введенной 1 февраля 2019-го, прямые контакты предпринимателей и чиновников сведены на нет.
Так, к примеру, при импорте товаров достаточно за час представить короткую декларацию и после нескольких минут регистрационных процедур прибывшее с товаром транспортное средство напрямую направляется на склад предпринимателя. На складе товар разгружается также без участия таможенного чиновника.
Аналогичная ситуация и с экспортом товаров. Предпринимателю надо за час до отправки грузов заполнить электронную таможенную декларацию, после чего он может погрузить товар в грузовик и опечатать его. Затем грузовик отправляется на выбранный таможенно-пропускной пункт. Больше не нужно приходить в Госкомтаможни и общаться напрямую с чиновниками, теперь вся операция занимает 5 минут.
Предприниматели по достоинству оценили преимущества системы «Зеленый коридор», которая освободила их от необходимости общения с чиновниками. В настоящее время право пользования этой системой получили 505 юридических лиц. На долю участников системы «Зеленый коридор» на данный момент приходится 25 % всех операций по импорту и 27% всех операций по экспорту, что составляет 8 миллиардов долларов от общего товарооборота. Число участников этой системы растет с каждым днем, и поэтому эти цифры будут только увеличиваться.
Успешные реформы таможенников в этом направлении отметил президент Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам по развитию хлопководства.
«Сейчас у нас нет проблем с экспортом. Ни один рынок для нас не закрыт. Мы достигли этого в результате успешной внешней политики. У нас есть выход на любые рынки. Реформы, проводимые сегодня в таможенном секторе, уже устраняют проблемы с экспортом, существовавшие ранее. Ведь в свое время фермер или какая-либо компания сталкивались со множеством трудностей для экспорта товара. Выдвигались различные безосновательные требования. Сейчас всего этого нет. Поэтому здоровый экономический климат, инвестиционный климат, государственная поддержка, тесный контакт компаний с государственными структурами, единый подход местных исполнительных органов и центральных исполнительных органов, посмотрите, это обуславливает наш успех», - сказал глава государства.
Желтые газеты атакуют таможню
Стремительный ход реформ и слом привычной системы и правил игры не мог не обеспокоить нечистых на руку предпринимателей, которые начали терять свое монопольное положение, а соответственно, и доходы. И поэтому 2019 год в Азербайджане запомнится еще и как год невиданных по масштабу информационных атак на отдельно взятое ведомство и его руководителя.
«Государственный таможенный комитет расформируют», «Сафар Мехтиев не оправдал доверия и теряет должность», «Сафару Мехтиеву дали последний шанс», «Госкомтаможни превращается в НКВД». Статьи с такими заголовками в малотиражных СМИ можно было видеть чуть не каждый день. Причем практически каждый такой материал расходился в соцсетях как платная реклама, что лишний раз доказывает заказной характер давления на таможенников.
При этом журналистов-рэкетиров и их заказчиков не останавливали ни речи президента, где он регулярно положительно оценивает реформы в Госкомтаможни, ни призывы главы этого ведомства Сафара Мехтиева предоставлять информацию о любых негативных явлениях в таможне, обещая тщательное расследование и наказание виновных.
Однако сколько бы грязи ни лили на таможенников, она к ним пока что не прилипает, ведь положительные изменения в этой сфере чувствуют не только предприниматели, но и рядовые граждане. Бесспорно, проходить через границы страны стало не только намного быстрее, но и удобнее. Многокилометровые пробки на границе остались в прошлом, благодаря реализации таких инновативных проектов, как «1 инспектор - 1 транспортное средство» и «Электронная очередь». Время на таможенный досмотр и переход границы сократилось в три раза.
А новая услуга «Электронная очередь» и вовсе позволяет сократить время до считанных минут. Для этого достаточно, выезжая из Баку, зарегистрировать транспортное средство на сайте Госкомтаможни и в указанное при регистрации время подъехать к таможенно-пропускному пункту. Когда на мобильный телефон придет сообщение «следуйте к воротам», необходимо подъехать к пропускному пункту. На электронном табло, установленном у входной двери, высветится информация о номере автомобиля, после чего, не дожидаясь очереди, можно попасть в таможенную зону.
А таможня атакует наркомафию
Вместе с тем, упрощение перехода границы может создать опасения по поводу снижения качества досмотра и увеличения объемов контрабанды. Однако благодаря кадровым реформам и закупке самого современного оборудования, борьба с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков существенно усилилась. За два года азербайджанские таможенники изъяли более четырех тонн наркотиков, что является рекордным показателем.
А в начале декабря этого они и вовсе нанесли сокрушительный удар по наркомафии и пресекли контрабанду героина весом в 933 килограмма.
Рекордная партия наркотиков должна была быть доставлена из Ирана в Украину, пройдя через территорию Азербайджана. Однако благодаря оперативным действиям азербайджанских таможенников этот груз был перехвачен. Примечательно, что за четыре дня до этого азербайджанские таможенники провели еще одну успешную операцию, в результате которой были изъяты 304 кг 154 г героина, также транзитом через Азербайджан отправленные из Ирана в Украину. В целом, за четыре дня было изъято 1 тонна 240 килограммов героина.
Накануне таможенники также провели громкую операцию, разоблачив хитрую схему по доставке наркотиков из Азербайджана в Австралию и Канаду. Наркотики пересылались гражданами Ирана посредством почтовых посылок.
Борьба с контрабандой наркотиков стала основной темой XXXVI Международной конференции по борьбе с наркотиками, которая при совместной организации с Администрацией по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США прошла в Баку 15-17 апреля этого года. Подобные мероприятия весьма авторитетны в мировом масштабе и дают ощутимый эффект в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
Именно благодаря росту международного авторитета азербайджанской таможни Азербайджан сегодня принимает важные международные мероприятия, посвященные разным направлениям таможенного дела. Одним из них стала прошедшая 2-4 мая прошлого года в Баку Ассамблея и конференция Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике. Ассамблея прошла под девизом «Поддержка безопасной бизнес-среды для экономического развития» и собрала 150 представителей из 25 стран.
И, наконец, международным признанием успешности осуществляемых президентом Ильхамом Алиевым реформ в таможенной сфере является избрание Азербайджана заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона. Это произошло на прошедшей в Санкт-Петербурге конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТО). Стоит отметить, что Европейский регион ВТО является самым большим подразделением организации. В него входят 52 страны и Европейский союз, всего – 53 члена.
Масштабные реформы, полное преобразование работы таможенных органов и обеспечение прозрачности заметно улучшили бизнес-среду Азербайджана и одновременно с этим повысили отчисления таможенных сборов в бюджет страны. За последние два года азербайджанские таможенники проделали колоссальную работу и прошли нелегкий путь до полностью прозрачного фискального органа. Но любой коренной слом не проходит безболезненно, осталось еще определенное число нечистых на руку бизнесменов, которые не хотят, да и не могут работать по новым правилам. Но нужно учиться, потому что, как показало время, у реформ обратного хода нет.