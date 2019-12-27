Реформы принесли результат: азербайджанская таможня бьет новые рекорды

Мурад Самедов 11:06

Одной из самых реформируемых сфер в Азербайджане за последние годы стала таможня. И главным показателем эффективности предпринятых реформ является тот факт, что за два года таможенные органы перечислили в бюджет дополнительно два миллиарда манатов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих последних выступлениях неоднократно отмечал проблемы, существовавшие в таможенной и налоговой сферах, и подчеркивал, что их удалось устранить в результате коренных реформ.

«Реформы, проводимые в таможенных и налоговых органах, дают свои результаты. Эти сферы были очень проблемными сферами в нашей стране. Но за последние несколько лет были проведены очень серьезные реформы. И эта сфера уже стала прозрачной. И бизнес сразу же дал положительную реакцию на это», - сказал глава государства на одном из совещаний. Прозрачность в таможенной сфере, о которой упоминал глава государства, удалось обеспечить благодаря полной перестройке всей учетной системы, правильному анализу рисков, а также усилению борьбы совместно с налоговыми органами с теневой экономикой посредством усиления финансового контроля. Не случайно и в 2019 году таможенные органы превзошли прогнозируемые результаты, перечислив в госбюджет вместо запланированных 3 миллиардов 702 миллионов - 4 миллиарда 406 миллионов манатов. Таким образом, план был выполнен на 119 процентов. В рамках проводимых реформ глава государства обозначил для таможенных органов конкретные задачи. Одна из них связана с выдвижением молодых, образованных и интеллектуальных кадров, другие - с упрощением и ускорением торговых процедур, борьбой с теневой экономикой и повышением авторитета и доверия среди предпринимателей и вообще населения страны. Ведь прежде даже без специальных опросов было ясно, что граждане крайне недовольны работой таможенных органов. И недовольство это, в первую очередь, было связано с искусственными преградами, возводимыми перед экспортерами и импортерами. Предприниматель больше не общается с чиновником Особую роль в устранении этих проблем сыграла пропускная система «Зеленый коридор», которую по праву можно назвать главной реформой на азербайджанской таможне. Ведь именно благодаря этой системе, введенной 1 февраля 2019-го, прямые контакты предпринимателей и чиновников сведены на нет.

Так, к примеру, при импорте товаров достаточно за час представить короткую декларацию и после нескольких минут регистрационных процедур прибывшее с товаром транспортное средство напрямую направляется на склад предпринимателя. На складе товар разгружается также без участия таможенного чиновника. Аналогичная ситуация и с экспортом товаров. Предпринимателю надо за час до отправки грузов заполнить электронную таможенную декларацию, после чего он может погрузить товар в грузовик и опечатать его. Затем грузовик отправляется на выбранный таможенно-пропускной пункт. Больше не нужно приходить в Госкомтаможни и общаться напрямую с чиновниками, теперь вся операция занимает 5 минут. Предприниматели по достоинству оценили преимущества системы «Зеленый коридор», которая освободила их от необходимости общения с чиновниками. В настоящее время право пользования этой системой получили 505 юридических лиц. На долю участников системы «Зеленый коридор» на данный момент приходится 25 % всех операций по импорту и 27% всех операций по экспорту, что составляет 8 миллиардов долларов от общего товарооборота. Число участников этой системы растет с каждым днем, и поэтому эти цифры будут только увеличиваться. Успешные реформы таможенников в этом направлении отметил президент Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам по развитию хлопководства.

«Сейчас у нас нет проблем с экспортом. Ни один рынок для нас не закрыт. Мы достигли этого в результате успешной внешней политики. У нас есть выход на любые рынки. Реформы, проводимые сегодня в таможенном секторе, уже устраняют проблемы с экспортом, существовавшие ранее. Ведь в свое время фермер или какая-либо компания сталкивались со множеством трудностей для экспорта товара. Выдвигались различные безосновательные требования. Сейчас всего этого нет. Поэтому здоровый экономический климат, инвестиционный климат, государственная поддержка, тесный контакт компаний с государственными структурами, единый подход местных исполнительных органов и центральных исполнительных органов, посмотрите, это обуславливает наш успех», - сказал глава государства. Желтые газеты атакуют таможню Стремительный ход реформ и слом привычной системы и правил игры не мог не обеспокоить нечистых на руку предпринимателей, которые начали терять свое монопольное положение, а соответственно, и доходы. И поэтому 2019 год в Азербайджане запомнится еще и как год невиданных по масштабу информационных атак на отдельно взятое ведомство и его руководителя. «Государственный таможенный комитет расформируют», «Сафар Мехтиев не оправдал доверия и теряет должность», «Сафару Мехтиеву дали последний шанс», «Госкомтаможни превращается в НКВД». Статьи с такими заголовками в малотиражных СМИ можно было видеть чуть не каждый день. Причем практически каждый такой материал расходился в соцсетях как платная реклама, что лишний раз доказывает заказной характер давления на таможенников.

При этом журналистов-рэкетиров и их заказчиков не останавливали ни речи президента, где он регулярно положительно оценивает реформы в Госкомтаможни, ни призывы главы этого ведомства Сафара Мехтиева предоставлять информацию о любых негативных явлениях в таможне, обещая тщательное расследование и наказание виновных. Однако сколько бы грязи ни лили на таможенников, она к ним пока что не прилипает, ведь положительные изменения в этой сфере чувствуют не только предприниматели, но и рядовые граждане. Бесспорно, проходить через границы страны стало не только намного быстрее, но и удобнее. Многокилометровые пробки на границе остались в прошлом, благодаря реализации таких инновативных проектов, как «1 инспектор - 1 транспортное средство» и «Электронная очередь». Время на таможенный досмотр и переход границы сократилось в три раза. А новая услуга «Электронная очередь» и вовсе позволяет сократить время до считанных минут. Для этого достаточно, выезжая из Баку, зарегистрировать транспортное средство на сайте Госкомтаможни и в указанное при регистрации время подъехать к таможенно-пропускному пункту. Когда на мобильный телефон придет сообщение «следуйте к воротам», необходимо подъехать к пропускному пункту. На электронном табло, установленном у входной двери, высветится информация о номере автомобиля, после чего, не дожидаясь очереди, можно попасть в таможенную зону. А таможня атакует наркомафию Вместе с тем, упрощение перехода границы может создать опасения по поводу снижения качества досмотра и увеличения объемов контрабанды. Однако благодаря кадровым реформам и закупке самого современного оборудования, борьба с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков существенно усилилась. За два года азербайджанские таможенники изъяли более четырех тонн наркотиков, что является рекордным показателем.

А в начале декабря этого они и вовсе нанесли сокрушительный удар по наркомафии и пресекли контрабанду героина весом в 933 килограмма. Рекордная партия наркотиков должна была быть доставлена из Ирана в Украину, пройдя через территорию Азербайджана. Однако благодаря оперативным действиям азербайджанских таможенников этот груз был перехвачен. Примечательно, что за четыре дня до этого азербайджанские таможенники провели еще одну успешную операцию, в результате которой были изъяты 304 кг 154 г героина, также транзитом через Азербайджан отправленные из Ирана в Украину. В целом, за четыре дня было изъято 1 тонна 240 килограммов героина. Накануне таможенники также провели громкую операцию, разоблачив хитрую схему по доставке наркотиков из Азербайджана в Австралию и Канаду. Наркотики пересылались гражданами Ирана посредством почтовых посылок. Борьба с контрабандой наркотиков стала основной темой XXXVI Международной конференции по борьбе с наркотиками, которая при совместной организации с Администрацией по борьбе с наркотиками Департамента юстиции США прошла в Баку 15-17 апреля этого года. Подобные мероприятия весьма авторитетны в мировом масштабе и дают ощутимый эффект в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.