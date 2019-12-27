Эльдар Алиев, отдел экономики 11:16

Недавно мировые СМИ отметили, что министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают журналисты, не хватает в мировых центробанках. В эфире телеканала Fox News Мнучина прямо попросили объяснить «исчезновение» печатных денег на 1,5 трлн долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно. Министр же, в свою очередь, даже не пытаясь выяснить источник такой оценки, ответил на вопрос, который представляет интерес и для Азербайджана. По словам министра, значительная часть стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру. Мол, все хотят иметь на руках доллары, поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. А успех доллара он объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами. Причем спрос на американскую валюту лишь растет.

"В мире много бенджаминов", - подытожил свой ответ Мнучин, имея в виду изображение Бенджамина Франклина на стодолларовой купюре. Да, вопрос журналиста был не случаен, накануне СМИ сообщили о довольно странном явлении. Несмотря на то, что ежемесячно центробанки вливали 100 млрд долларов в электронные деньги для снижения волатильности и роста рынков, аналогичная сумма в физической валюте и драгоценных металлах исчезала буквально на глазах. Действительно, банки увеличивают печать банкнот, а они бесследно исчезают, и никто не знает, куда и почему они делись. Пока центробанки пытались разгадать эту загадку, издание Fox Business отметило, что физические наличные на сумму почти 1,5 трлн долларов пропали без вести. Причем, в основном, они были выражены в банкнотах номиналом 100 долларов. Уже тогда Мнучин ответил изданию, что большинство этих банкнот находятся в банковских хранилищах по всему миру. Конечно, доллар - это резервная валюта мира, всем нужны доллары. И причина, по которой все к этому стремятся, заключается в том, что США - безопасное место, в котором можно спокойно хранить и инвестировать деньги, а также хранить свои активы. Причем спрос на американскую валюту продолжает расти даже в тех странах, где набирает обороты цифровизация. А отрицательные процентные ставки во многих центробанках лишь заставляют людей увеличивать инвестиции в американские доллары. Вера в искусственно левитирующие рынки (пузыри) подходит к переломному моменту и увеличивает интерес к физическим активам, как к долларам и золоту, так и к криптовалютам, другими валютными альтернативам. Даже самые богатые (0,001% населения мира) выводят свои доллары в неизвестные хранилища, хотя центробанки стараются уменьшить объем физической валюты в обращении и заменить ее на цифровую альтернативу, которую легко отследить. И не случайно сейчас в обращении больше 100-долларовых купюр, чем 1-долларовых, согласно данным ФРС. А с начала рецессии количество «бенджаминов» выросло примерно вдвое. И, главное, рост спроса объясняется внешними факторами. Так, по некоторым оценкам, в прошлом году 80% всех 100-долларовых банкнот были в обращении в зарубежных странах. Резиденты в других странах, особенно с нестабильной финансовой системой, часто используют доллары как убежище. Получается, что все страны выводят из США ежегодно сотни миллиардов долларов, а Вашингтон, умеющий хорошо считать свои деньги, на это не реагирует.