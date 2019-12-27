Кто и куда прячет крупные купюры наш комментарий
Недавно мировые СМИ отметили, что министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают журналисты, не хватает в мировых центробанках. В эфире телеканала Fox News Мнучина прямо попросили объяснить «исчезновение» печатных денег на 1,5 трлн долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых, предположительно, ничего не известно. Министр же, в свою очередь, даже не пытаясь выяснить источник такой оценки, ответил на вопрос, который представляет интерес и для Азербайджана.
По словам министра, значительная часть стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру. Мол, все хотят иметь на руках доллары, поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. А успех доллара он объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами. Причем спрос на американскую валюту лишь растет.
"В мире много бенджаминов", - подытожил свой ответ Мнучин, имея в виду изображение Бенджамина Франклина на стодолларовой купюре.
Да, вопрос журналиста был не случаен, накануне СМИ сообщили о довольно странном явлении. Несмотря на то, что ежемесячно центробанки вливали 100 млрд долларов в электронные деньги для снижения волатильности и роста рынков, аналогичная сумма в физической валюте и драгоценных металлах исчезала буквально на глазах. Действительно, банки увеличивают печать банкнот, а они бесследно исчезают, и никто не знает, куда и почему они делись. Пока центробанки пытались разгадать эту загадку, издание Fox Business отметило, что физические наличные на сумму почти 1,5 трлн долларов пропали без вести. Причем, в основном, они были выражены в банкнотах номиналом 100 долларов. Уже тогда Мнучин ответил изданию, что большинство этих банкнот находятся в банковских хранилищах по всему миру.
Конечно, доллар - это резервная валюта мира, всем нужны доллары. И причина, по которой все к этому стремятся, заключается в том, что США - безопасное место, в котором можно спокойно хранить и инвестировать деньги, а также хранить свои активы. Причем спрос на американскую валюту продолжает расти даже в тех странах, где набирает обороты цифровизация. А отрицательные процентные ставки во многих центробанках лишь заставляют людей увеличивать инвестиции в американские доллары. Вера в искусственно левитирующие рынки (пузыри) подходит к переломному моменту и увеличивает интерес к физическим активам, как к долларам и золоту, так и к криптовалютам, другими валютными альтернативам. Даже самые богатые (0,001% населения мира) выводят свои доллары в неизвестные хранилища, хотя центробанки стараются уменьшить объем физической валюты в обращении и заменить ее на цифровую альтернативу, которую легко отследить.
И не случайно сейчас в обращении больше 100-долларовых купюр, чем 1-долларовых, согласно данным ФРС. А с начала рецессии количество «бенджаминов» выросло примерно вдвое. И, главное, рост спроса объясняется внешними факторами. Так, по некоторым оценкам, в прошлом году 80% всех 100-долларовых банкнот были в обращении в зарубежных странах. Резиденты в других странах, особенно с нестабильной финансовой системой, часто используют доллары как убежище. Получается, что все страны выводят из США ежегодно сотни миллиардов долларов, а Вашингтон, умеющий хорошо считать свои деньги, на это не реагирует.
Однако исчезают не только доллары США. По данным Бундесбанка, в Германии накоплено более 150 млрд евро. Это привело к тому, что ЕЦБ и другие центробанки обратились за помощью к общественности. Все говорят, что не копят наличные, но деньги явно где-то хранятся. Люди прячут свои деньги. Известно немало фактов, как закапывают банкноты в саду, где они начинают разлагаться, или прячут на чердаках, где их сгрызают мыши. Некоторые хранят деньги в конверте и потом по ошибке их уничтожают. А сколько случаев, когда немалые суммы воруют из квартир, которые мы прячем в ящиках, шкафах, матрацах и т.д.
Интересные факты сообщает и Центробанк Австралии - только четверть банкнот, находящихся в обращении, используются при повседневных операциях. До 8% наличных денег находятся в теневом секторе экономики - уклонение от уплаты налогов, незаконные платежи - при этом потеряно может быть до 10%. А это означает 7,6 млрд австралийских долларов ($5,2 млрд), которые «загадочным» образом исчезают в диванных подушках. Либо считаются пропавшими без вести огромные суммы, что позволяет избежать неудобных вопросов налоговиков.
Прячут деньги и в Азербайджане. В оборот практически так и не поступили 200-манатные купюры, которые легче прятать. Хотя всем известно, во всяком случае haqqin.az не раз об этом писал, что выведенная их оборота купюра ничего кроме куска бумаги не представляет. Но не меньшей популярностью у нас пользуются и 100-долларовые купюры. Не один миллиард долларов, можно уверенно сказать, хранят в сейфах, гаражах и других тайниках граждане Азербайджана. Да, доллар до сих пор, несмотря на все усилия Центробанка, пользуется большим спросом у населения. А прятать купюры малого достоинства как-то не принято. Только вот что хочется напомнить тем, кто прячет лишние деньги в тайниках. Покупая доллары, мы практически инвестируем в американскую экономику, способствуя ее процветанию. А пряча эти купюры, за которые платили свои манаты, мы выводим из оборота и американские деньги, которые могли бы удовлетворить интересы других граждан, которые покупают новые доллары. И хорошо, если они их тоже не прячут. А то ведь тоже прячут. И чем больше циклов купил-спрятал, тем больше мы помогаем США, нанося при этом соответствующий урон собственной экономике.