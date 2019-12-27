Хорватия впервые в истории возглавила Совет Евросоюза

С 1 января 2020 года начался шестимесячный срок председательства в Совете Европейского союза Хорватии. Хорватия впервые в своей истории будет возглавлять Совет ЕС.

Приоритетами хорватского председательства станут: Европа, которая развивается; Европа, которая соединяет; Европа, которая защищает; Европа, которая влияет. Среди задач приоритетного значения - продолжение политики расширения ЕС.

Также отметим, что во время председательства Хорватии запланировано проведение в июне 2020 года саммита инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе.